В Госдуме назвали условие для применения Россией ядерного оружия Депутат Журавлев: Россия применит ядерное оружие в случае угрозы существованию страны

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Россия готова первой применить ядерное оружие, если будет реальная угроза существованию страны, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлёв. В беседе с URA.ru он подчеркнул, что США делают всё, чтобы в мире началась Третья мировая война, которая бы не проходила на их территории. По его словам, на войну Вашингтон сможет списать все свои проблемы, как уже это делали в Первую, и во Вторую мировую войну.

Россия может нанести первой ядерный удар. Это произойдёт, если будет угроза существованию Российской Федерации, — сказал парламентарий.

Ранее полковник в отставке Виктор Литовкин заявил в беседе с NEWS.ru, что военная доктрина России подразумевает применение Москвой ядерного оружия в двух случаях: если на РФ нападёт страна или коалиция, обладающая ЯО, и в случае угрозы самому существованию РФ в результате подобной агрессии, даже без использования ЯО со стороны противника.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также заявлял, что Россия может использовать ядерное оружие только в том случае, если удар будет нанесён по нашей стране. Он отметил, что страны мира должны не допустить, ядерной войны, поскольку последствия обмена ударами скажутся на состоянии Земли.