ФАС призвали снизить цены на детские праздники и новогодние подарки Глава ЛДПР Слуцкий призвал ФАС снизить цены на детские новогодние подарки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максиму Шаскольскому с просьбой провести проверку на предмет повышения цен на билеты на новогодние детские мероприятия, а также роста цен на новогодние подарки для детей. Руководитель фракции заявил NEWS.ru: согласно данным СМИ, цены на билеты на детские новогодние елки выросли на 15% по сравнению с 2022 годом, на сладкие новогодние подарки — до 20%. Слуцкий отметил, что средняя стоимость новогодних представлений для детей составляет около 2500 рублей.

При этом простые часовые программы «Дед Мороз и Снегурочка» в помещениях выросли в цене до 20 000–40 000 рублей, а в новогоднюю ночь — до 70 000--90 000 рублей, что втрое больше, чем в 2022 году. Сложившаяся ситуация может свидетельствовать о нарушении в действиях хозяйствующих субъектов запретов на ограничивающие конкуренцию соглашения, а также на согласованные действия, которые, возможно, уже привели к экономически необоснованному установлению цен в отношении посещения мероприятий, связанных с новогодними праздникам3и для детей, а также в отношении детских новогодних подарков, — сказал Слуцкий.

Председатель ЛДПР подчеркнул, что необоснованный и неконтролируемый рост цен негативно отражается на возможности детей посетить новогодние праздничные мероприятия и получить подарок. По его словам, такое повышение стоимости сможет выдержать далеко не каждый семейный бюджет.

Ранее в России на 20% подорожали детские подарки на Новый год. Это произошло из-за роста цен на шоколад на мировом рынке.