Специалист рассказал, как «оживить» машину после длительных морозов

Председатель общероссийского общественного движения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин рассказал, на что стоит обратить внимание в своем автомобиле после длительных морозов. Прежде всего эксперт советует загнать машину в автосервис и комплексно ее проверить, пройти полный техосмотр. В период вредоносного воздействия морозов в первую очередь диагностике подлежит система зажигания, свечи, аккумулятор, сообщил спикер в разговоре с NEWS.ru.
Очень рекомендуется проверить давление в шинах, потому что на морозе оно может резко упасть, но лучше это сделать в шиномонтаже. В остальном также лучше поменять масло и все фильтры, — сообщает Похмелкин.
Впрочем, если ТО было недавно и не выявило особых проблем в системе, то можно и дальше эксплуатировать автомобиль, несмотря на прошедшие морозы, отметил эксперт.
Ранее NEWS.ru сообщал, что из-за удорожания и дефицита новых автомобилей в России увеличился спрос на подержанные машины. Рост продаж на вторичном рынке составил 2% в 2020 году.