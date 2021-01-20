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Специалист рассказал, как «оживить» машину после длительных морозов

08:05, 21 января 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель общероссийского общественного движения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин рассказал, на что стоит обратить внимание в своем автомобиле после длительных морозов. Прежде всего эксперт советует загнать машину в автосервис и комплексно ее проверить, пройти полный техосмотр. В период вредоносного воздействия морозов в первую очередь диагностике подлежит система зажигания, свечи, аккумулятор, сообщил спикер в разговоре с NEWS.ru.

Очень рекомендуется проверить давление в шинах, потому что на морозе оно может резко упасть, но лучше это сделать в шиномонтаже. В остальном также лучше поменять масло и все фильтры, — сообщает Похмелкин.


Впрочем, если ТО было недавно и не выявило особых проблем в системе, то можно и дальше эксплуатировать автомобиль, несмотря на прошедшие морозы, отметил эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что из-за удорожания и дефицита новых автомобилей в России увеличился спрос на подержанные машины. Рост продаж на вторичном рынке составил 2% в 2020 году.

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