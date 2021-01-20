Специалист рассказал, как «оживить» машину после длительных морозов

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Период, в который автовладелец может получить скидку на оплату штрафа за нарушение правил дорожного движения, необходимо увеличить с 20 до 40 дней, считает депутат Госдумы Иван Сухарев. Соответствующее обращение направлено на имя начальника ГУОБДД МВД России Михаила Черникова.

Сухарев отмечает, что возможность получить скидку на оплату штрафа полезна водителям, которые могут сэкономить свои средства, и в то же время повышает собираемость штрафов. Однако в тяжёлой экономической ситуации, спровоцированной...