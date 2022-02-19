В Думе предложили временно заморозить повышение платы по ЖКХ

Ввести мораторий на повышение платы за ЖКХ с июля 2022 года предложили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР. По их мненеию, Таким образом государство облегчит гражданам «кризис, вызванный пандемией коронавируса». Об этом в своём Telegram-канале написал один из авторов инициативы, заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов.

Установить с 1 июля по 31 декабря 2022 года мораторий на повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в период распространения новой коронавирусной инфекции, — говорится в тесте законопроекта.

Проект закон был подготовлен по итогам правительственного часа о проблемах ЖКХ, который ранее прошёл в Госдуме. В пояснительной записке к проекту авторы указывают, что вызванный пандемией кризис привёл к резкому сокращению реальных распологаемых доходов населения.

В числе проблем, возникших на фоне пандемии, депутаты указывают безработицу, рост инфляции и повышение тарифов на коммунальные услуги. Заморока повышения платы по ЖКХ может частично улучшить ситуацию с реальными доходами граждан. считают во фракции.

Ранее председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин предложил депутатам Госдумы как можно скорее разработать механизм списания задолженности по квартплате с малообеспеченных россиян. По его словам, долги необходимо собирать с граждан, чей ежемесячный доход ниже 20 тысяч рублей.