С малообеспеченных россиян предложили списывать долги по ЖКХ

Председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин предложил депутатам Госдумы как можно скорее разработать механизм списания задолженности по квартплате с малообеспеченных россиян, передаёт РИА Новости. По его словам, долги необходимо собирать с граждан, чей ежемесячный доход ниже 20 тысяч рублей.

В России миллионы граждан получают мизерные зарплаты. Многие из них не в состоянии в полном объёме оплачивать драконовские квитанции, чья обоснованность порой вызывает большое сомнение. Государство должно проанализировать данную ситуацию и разработать комплекс мер по списанию уже накопившихся долгов у россиян с небольшими доходами, — сказал Сурайкин.

Он добавил, что показательная ликвидация долговой нагрузки может «заставить коммунальщиков задуматься над снижением непомерных тарифов». Кроме того, по мнению политика, эта мера положительно скажется на самочувствии людей, которые ежедневно переживают из-за нехватки денег на коммунальные услуги.

Ранее в Госдуме предложили вернуть собственникам квартир возможность принимать решения о капитальном ремонте домов. Законопроект, упрощающий необходимую для этого процедуру, планируется внести в нижнюю палату российского парламента в течение весенней сессии.