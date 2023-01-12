В России могут отменить доли детей в жилье, купленном на маткапитал «Известия»: Госдума предложила отменить доли детей в жилье, купленном на маткапитал

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Государственной думы от фракции «Единая Россия» подготовили законопроект, отменяющий обязательный порядок выделения детям долей в жилье, купленном при участии средств маткапитала. Об этом пишут «Известия». Как рассказала изданию один из разработчиков проекта, зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, доля детей в таком жилье обычно не превышает 5%, при этом сделки с подобной недвижимостью проводить весьма сложно.

Например, невозможно перепродать недостроенную новостройку, сложно реализовать квартиру на вторичном рынке, из-за чего продавцам приходится делать большие скидки. А если семья не может дальше выплачивать ипотеку, то банку приходится продавать квартиру с дисконтом до 30% на торгах и так далее, — пояснила депутат.

По данным издания, предложеную меру поддержали в российских банках. Там убеждены, что законопроект не нарушит права детей, но при этом даст родителям больше возможностей для улучшения условий жилья.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» намерена в ближайшее время внести на рассмотрение Госдумы законопроект, упрощающий продажу жилья с детскими долями. Согласно документу, доля ребенка в жилье, которое было приобретено на средства маткапитала или получено в наследство, может быть обменяна на долю в квартире близкого родственника.

Также стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет родителям направлять средства материнского капитала на оплату образовательных услуг для детей. Согласно документу, это можно будет делать, не предъявляя в Пенсионный фонд России договор с образовательной организацией.