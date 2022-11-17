В России могут упростить жилья с детскими долями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Единая Россия» намерена в ближайшее время внести на рассмотрение Госдумы законопроект, упрощающий продажу жилья с детскими долями. Согласно документу, доля ребенка в жилье, которое было приобретено на средства маткапитала или получено в наследство, может быть обменяна на долю в квартире близкого родственника, рассказала «Известиям» глава думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Действующее законодательство запрещает такой обмен. При покупке другой квартиры вместо приобретенной с использованием маткапитала приходится согласовывать сделку в органах опеки. По этой причине продавцы зачастую вынуждены делать скидки.

В ряде случаев сделка вообще невозможна. Например, если семья продает квартиру ради заключения договора долевого участия на еще не построенный объект. Разворотнева отметила, что законопроект ЕР станет первым шагом в решении подобных проблем.

Ранее сообщалось, что федеральная компания «Этажи» обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину и в ЦБ с просьбой расширить круг людей, которым предоставляются ипотечные каникулы. Риелторы предлагают дать такое право всем семьям с детьми. Также они считают, что следует увеличить допустимый лимит в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях с 15 до 30 млн рублей.