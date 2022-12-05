Путин разрешил направлять средства маткапитала на платное образование

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Владимир Путин

Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет родителям направлять средства материнского капитала на оплату образовательных услуг для детей. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, это можно будет делать, не предъявляя в Пенсионный фонд России договор с образовательной организацией.

В документе указано, что оплачивать обучение ребенка из средств маткапитала без предъявления в ПФР договора можно, если между территориальным отделением ПФР ми образовательной организацией существует соглашение об информационном взаимодействии. В таком случае, для получения образовательных услуг достаточно подать в фонд соответствующее заявление.

Размер маткапитала в 2023 году составит 589,5 тысячи рублей на первого ребенка и 779 тысяч рублей – на второго. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации ребенка-инвалида и другие нужды.

Глава государства подписал еще ряд законов. В частности, документ, который предусматривает увеличение с 1 января 2023 года минимального прожиточного минимума до 14 375 рублей. Еще один нормативный акт полностью запрещает пропаганду ЛГБТ и смены пола. Кроме того, президент запретил митинги у зданий госорганов, школ и церквей, расширил антикартельные полномочия ФАС, исключил предприятия-иноагенты из системы страхования вкладов.