В Центре доменов сообщили об устранении проблемы с недоступностью сайтов Центр доменов .RU: вызвавшая недоступность сайтов в зоне .Ru проблема устранена

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Техническая проблема, вызвавшая недоступность сайтов в зоне .Ru, устранена, сообщили NEWS.ru в Координационном центре доменов .RU/РФ. Там отметили, что неполадки могут наблюдаться еще некоторое время.

Техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, вызвавшая недоступность сайтов в зоне .RU, устранена. Неполадки в работе DNS могут наблюдаться еще некоторое время, пока обновленные данные не разойдутся по системе доменных имен. Мы будем и дальше держать вас в курсе ситуации, — говорится в заявлении.

30 января в России произошел массовый сбой в работе мобильных операторов и провайдеров. Жители крупных городов сообщали о проблемах с доступом ко всем доменам в зоне .RU, например к «Яндексу», а также к популярным приложениям. Больше всего жалоб поступало от пользователей МТС и «МегаФона».

В Координационном центре доменов .RU/.РФ пояснили, что сбой в доступе к сайтам в России возник из-за технической проблемы, связанной с глобальной инфраструктурой DNSSEC. В пресс-службе Минцифры России пояснили, что DNSSEC — это набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных.