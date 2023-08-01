В АТОР подсчитали потери от нехватки туристов в Крыму АТОР: турпоток в Крым снизится на 20-25% по итогам года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По итогам 2023 года общее число бронирований в Крыму снизится на 20-25%, полуостров не досчитается примерно миллион-1,5 млн туристов, заявил NEWS.ru вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. По его словам, в настоящее время выкуплено около 85% путевок в Крым.

По итогам 2023 года Крым снижается на 20-25%, в людях это миллион-1,5 млн. Сейчас выкуплено около 85% всех поездок. Цифра мало изменится до конца лета. Крым начал снижение с января, в марте был небольшой период, когда был плюс к прошлому году, но в апреле снова понижение. Это среднесрочное снижение, и в июле мало что изменилось, — сказал Ромашкин.

Ранее в Совете Федерации заявили о полной безопасности сухопутного коридора в Крым. Сенатор от Крымской республики Ольга Ковитиди подчеркнула, что панические настроения отдыхающих в Крыму туристов на фоне теракта на мосту в нынешней ситуации недопустимы, существует несколько абсолютно безопасных вариантов, как покинуть полуостров.

Вице-президент российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, что в РСТ не зафиксировали массового оттока туристов после подрыва Крымского моста. Такой вывод он сделал из-за отсутствия отмены бронирований отелей туристами.