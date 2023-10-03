«Утилизируем»: военэксперт заявил о продвижении ВС РФ в сторону Харькова Военный эксперт Матвийчук заявил о продвижении ВС РФ в сторону Харькова

Фото: МО РФ

Российские военнослужащие продолжают двигаться в сторону Харькова, нанося огневые удары по позициям Вооруженных сил Украины под Работино, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. В свою очередь, по его словам, под Запорожьем и Херсоном армия РФ отражает попытки ВСУ переправиться через Днепр.

Сейчас под Купянском мы продолжаем двигаться в сторону Харькова, под Работино противник вошел в огневой мешок, мы его продолжаем утилизировать, наносить удары поражения. Под Запорожьем, под Херсоном отражаем попытки противника переправиться через Днепр. Мы в активных действиях и утилизируем противника, который пытается переправиться или где-то нанести нам удар, — отметил Матвийчук.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ заявил, что российские войска своими действиями в зоне проведения специальной военной операции (СВО) значительно ослабили боевой потенциал противника. По его словам, ВСУ нанесен серьезный урон.

Также глава российского военного ведомства заявил, что Генштаб ВС России не планирует проводить дополнительную мобилизацию, так как в данное время военнослужащих для СВО достаточно благодаря твердой патриотической позиции россиян.