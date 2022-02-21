Устроивших стрельбу в Новой Москве мужчин задержали

Устроивших стрельбу в Новой Москве двоих граждан задержали. Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве. Инцидент произошёл накануне в посёлке Мосрентген. Двое мужчин получили огнестрельные ранения ног.

Это было вчера. В 8 часов утра поступило сообщение о том, что двое неизвестных устроили из огнестрельного оружия выстрелы, в результате которых пострадало двое человек. Неизвестные скрылись. В ходе проведения мероприятий, которые производили сотрудники уголовного розыска при поддержке СОБРа Росгвардии, на территории Московской области задержали двоих граждан, 96-го и 91-го года рождения, которые были доставлены в отдел полиции для последующей передачи в следственные органы, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В СМИ сообщалось, что утром 20 февраля в СНТ «Дудкино» на улице Московской неизвестный напал на двух человек и сделал по одному выстрелу в каждого. Известно, что пострадавших госпитализировали в больницу, где им была оказана медицинская помощь.

Ранее стало известно о том, что в Санкт-Петербурге и Новгородской области задержали киллеров из 90-х. Подозреваемые обвиняются в четырёх заказных убийствах, совершённых более 20 лет назад. Известно, что задержанные состояли в «боевом крыле» одной из криминальных группировок.