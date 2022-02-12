В Петербурге и под Новгородом задержали киллеров из 90-х

Сотрудники уголовного розыска задержали в Санкт-Петербурге и Новгородской области двоих подозреваемых в четырёх заказных убийствах, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Преступления были совершены более 20 лет назад, когда задержанные состояли в «боевом крыле» одной из криминальных группировок.

В результате оперативно-разыскных мероприятий в г. Санкт-Петербурге сыщики задержали 56-летнего Анатолия Б., а в городе Боровичи Новгородской области — 53-летнего Игоря В. В 90-х оба входили в ликвидационную команду одной из существовавших тогда криминальных групп Санкт-Петербурга, — говорится в сообщении.

По данным следствия, установлена причастность задержанных к конкретным преступлениям, в том числе и их мотивы.

Отмечается, что подозреваемые могут иметь отношение к убийству представителя криминального мира Санкт-Петербурга. В 1997 году он был застрелен в своём автомобиле «Мерседес-500» снайперским выстрелом из карабина. В том же году в кафе на проспекте Энергетиков четырьмя выстрелами из пистолета был убит бригадир одной из криминальных группировок.

Упоминаются и другие преступления, связанные с задержанными. Так, в 1999 году в Черниговской области Украины в кювете автотрассы с множественными ножевыми ранениями был обнаружен труп 23-летней девушки, которую «убрали» как ненужного свидетеля. А в 2001 году в Петербурге у дома 8 по Пионерской улице в своём автомобиле был застрелен местный предприниматель, чей бизнес решил захватить один из подозреваемых.

Разыскивая организаторов и исполнителей совершённых преступлений, оперативники установили, что спустя более 20 лет после тех событий один из подозреваемых трудится рабочим на комбинате стройматериалов в городе Боровичи, второй нигде официально не работает. Кроме того, один из соучастников этих убийств скончался, ещё один находится в розыске с 2000 года.

Ранее Мосгорсуд приговорил экс-прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима. Она «заказала» у преступной группировки Аслана Гагиева, обвиняемого в причастности к множеству убийств, убийство бывшего мужа её сестры — следователя московского транспортного управления СКР Александра Леонова.