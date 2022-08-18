Ушедшему из России алкоголю нашли замену Сомелье Попов рассказал, что может заменить ушедший из России алкоголь

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Через несколько лет в России может появиться собственный виски, этим вопросом занимается завод в Калининградской области, рассказал в беседе с NEWS.ru член Московской ассоциации сомелье Сергей Попов. По его словам, для производства уже выделили средства, мощности и бочки. В перспективе этот напиток может заменить ушедшие из России бренды алкоголя.

Завод в Калининградской области в 2023 или 2024 году планирует произвести российский виски. Вроде как для этого выделили свои бочки, средства, мощности, бочки. Если я не ошибаюсь, в 2023 или 2024 году должен появиться первый российский виски, — сказал Попов.

Сомелье добавил, что в московских ресторанах и барах пока используются старые запасы элитных брендов алкоголя, но к их замене активно готовятся, в частности будут прорабатываться новые технологические карты или виные банные карты.

Все равно стоят на границе машины со старыми брендами, старыми закупками, которые ждут въезда в Россию, но с этим сложно. Кто-то пытается найти логистические пути, но пока, насколько мне известно, все работают со старыми запасами, — подытожил Попов.

Российские предприниматели обратились к правительству с просьбой разрешить параллельный импорт ряда брендов алкогольной продукции. Соответствующее письмо вице-премьеру Дмитрию Григоренко направил председатель правления Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. По его словам, Россия в настоящее время не может заместить иностранные позиции из-за нехватки технологий.

Ранее Попов выразил мнение, что российское правительство разрешит параллельный импорт ряда брендов, включая Moet, Veuve Clicqout, Finlandia, Jack Daniel`s, Hennessy, так как это марки, на которых зарабатываются деньги. По его словам, сейчас разрабатываются пути решения этого вопроса, а на импортозамещение известных брендов понадобится много времени.