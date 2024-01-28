Украинский журналист Гордон снова объявлен в розыск МВД России

Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

МВД России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), следует из базы розыска ведомства. Подчеркивается, что это происходит второй раз.

Гордон Дмитрий Ильич — украинец, 21 октября 1967 года рождения, место рождения — Киев, Украина. Переобъявлен [в розыск], — уточняется в базе розыска.

В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что лицо повторно объявляется в розыск при возбуждении нового уголовного дела. Однако подробностей представитель ведомства приводить не стал, о каком уголовном деле идет речь — не уточнил.

Напомним: в 2022 году Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Гордона. Тогда же, в середине июля, Гордон был объявлен в розыск в первый раз. Пресс-служба суда пояснила, что дело бывшего депутата Киевского горсовета проходит по трем статьям, в том числе распространение фейков о Вооруженных силах РФ (ст. 207.3) и экстремизм (статья 282). Это случилось после того, как в марте того же года журналист в эфире украинского ТВ обратился к президенту США Джо Байдену, предложив ему сбросить ядерную бомбу на Россию.

Тем временем Гордон продолжает свою деятельность. В ноябре 2023 года он объявил, что бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович мог быть завербован политиками в США для дискредитации действующей власти в Киеве. Журналист напомнил, что ранее Арестович покинул Украину, где на него завели уголовные дела, и сейчас находится в Вашингтоне.