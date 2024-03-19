Удар российских «иксоводов» по украинской гаубице попал на видео «Архангел спецназа Z» опубликовал видео удара ВС России по гаубице ВСУ

Фото: МО РФ

Запуск беспилотного летательного аппарата «Ланцет»

Вооруженные силы России вычислили и уничтожили гаубицу Д-30 украинской армии на Херсонском направлении в зоне специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа». На опубликованных в Сети кадрах показано, как операторы беспилотного летательного аппарата «Ланцет», которых также называют «иксоводами», одним точным ударом поразили спрятанную технику противника.

«Иксоводы» ВДВ уничтожили без права на восстановление гаубицу Д-20 ВСУ, которую прятали и мешали работе, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал «Архангел спецназа Z» опубликовал видео атаки подразделений ВС России на опорный пункт ВСУ в зоне военной операции на Украине. По данным канала, поддержку штурмовикам оказывала бронетанковая группа. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого военкор Юрий Котенок ранее опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлено уничтожение американского бронетранспортера Stryker в зоне военной операции на Украине. По его словам, российские военнослужащие поразили боевую машину ударом боевого дрона «Ланцет». Кадры были сняты на Запорожском направлении. Минобороны России эту информацию не комментировало.