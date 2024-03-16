Атака российских подразделений на опорники ВСУ попала на видео «Архангел спецназа Z» опубликовал видео атаки ВС России на опорные пункты ВСУ

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Архангел спецназа Z» опубликовал видео атаки подразделений ВС России на опорный пункт ВСУ в зоне военной операции на Украине. По данным канала, поддержку штурмовикам оказывала бронетанковая группа. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В публикации уточняется, что украинские войска задействовали в бою бронетехнику американского производства, однако она была уничтожена.

Военный корреспондент Юрий Котенок ранее опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлено уничтожение американского бронетранспортера Stryker в зоне военной операции на Украине. По его словам, российские военнослужащие поразили боевую машину ударом боевого дрона «Ланцет». Кадры были сняты на Запорожском направлении. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого военкор Александр Коц сообщил, что российские военнослужащие выследили бойца ВСУ, прятавшегося в окопе среди деревьев южнее населенного пункта Первомайское в ДНР, и нанесли по нему удар. Журналист опубликовал соответствующее видео. На кадрах видно, что солдаты накрыли врага точным сбросом боеприпасов.