Участника выставки «Моя Россия» заподозрили в дискредитации армии Baza: на участника выставки «Моя Россия» составили протокол за слова о ВС РФ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что на участника выставки «Моя Россия», отвечающего за стенд Краснодарского края, составили административный протокол за дискредитацию ВС РФ. По данным канала, мужчине грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Как пишет Baza, вечером 23 июня в полицию заявили женщины, представляющие на выставке Севастополь и Красноярский край. В публикации указано, что они пожаловались на резкие слова одного из присутствующих на мероприятии, который, по их словам, отпускал негативные комментарии о спецоперации. В частности, передает Baza, мужчина заявлял о поголовной «коррумпированности» добровольцев и о том, что хороший русский солдат — это «безногий» боец. По данным канала, полиция оперативно нашла мужчину, которым оказался 25-летний представитель стенда Краснодарского края.

Ранее суд заочно арестовал бывшую журналистку «Важных историй» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) Екатерину Фомину и главного редактора интернет-издания Романа Анина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Они проходят по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Министерство внутренних дел России объявило Фомину и Анина в розыск 17 июня. Как отмечается, оба журналиста разыскиваются по уголовной статье.