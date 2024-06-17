Объявленных в розыск журналистов заочно арестовали Суд заочно арестовал объявленных в розыск журналистов Фомину и Анина

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Суд заочно арестовал бывшую журналистку «Важных историй» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) Екатерину Фомину и главного редактора интернет-издания Романа Анина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщил Telegram-канал BRIEF со ссылкой на источники в суде. Они также объявлены в розыск.

Фомина и Анин проходят по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Других подробностей дела журналистов пока нет.

Министерство внутренних дел России объявило Фомину и Анина в розыск 17 июня. Как отмечается, они разыскиваются по уголовной статье. Однако ведомство не уточняет, какую именно статью им вменяют.

В январе этого года стало известно, что военные следователи возбудили уголовное дело в отношении Фоминой. Поводом послужил ее материал о российских военнослужащих в зоне СВО. По версии следствия, в июле 2022 года журналистка вышла на связь с ефрейтором Даниилом Фролкиным, участвующим в спецоперации. Она пригрозила ему компрометирующими материалами, в обмен за неразглашение которых он дал ей интервью с недостоверной информацией о ВС РФ.

Ранее МВД объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Уточняется, что статья касается дискредитации Вооруженных сил РФ. В апреле прокуратура Москвы начала проверку по поводу ее высказываний об ударах украинских беспилотников по городам России.