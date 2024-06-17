В России объявили в розыск двух журналистов МВД объявило в розыск журналистов Екатерину Фомину и Романа Анина

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Екатерина Фомина

МВД России объявило в розыск бывшую журналистку издания «Важные истории» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) Екатерину Фомину и главного редактора интернет-издания Романа Анина (включен в реестр иноагентов), следует из базы розыска ведомства. Как отмечается, они разыскиваются по статье УК. По какой именно — не уточняется.

В январе этого года стало известно, что военные следователи возбудили уголовное дело в отношении Фоминой. Поводом послужил ее материал о российских военнослужащих в зоне СВО. По версии следствия, в июле 2022 года Фомина вышла на связь с ефрейтором Даниилом Фролкиным, участвующим в спецоперации.

Она пригрозила ему компрометирующими материалами, в обмен за неразглашение которых он дал ей интервью с недостоверной информацией о ВС РФ. В случае признания вины ей грозит 10 лет лишения свободы.

Ранее МВД объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Уточняется, что статья касается дискредитации Вооруженных сил РФ. В апреле прокуратура Москвы начала проверку по поводу ее высказываний об ударах украинских беспилотников по городам России.

Также сообщалось об объявлении в розыск экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Ее разыскивают по статье УК РФ. О какой статье идет речь, не уточняется.