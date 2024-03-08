«У предателей нет дома»: что сказали россияне о возвращении Яны Трояновой

Фото: Aleksandr Mamaev/URA.RU/ТАСС

Яна Троянова

Актриса Яна Троянова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) в одном из недавних интервью заявила о возможном возвращении в Россию. Что сказала артистка, как на это отреагировали россияне, где она сейчас?

Что сказала Троянова о возвращении в Россию

Покинувшая РФ звезда сериала «Ольга» недавно дала интервью одному из YouTube-каналов. Актриса заявила, что «вернется домой», чтобы «строить другую Россию».

Кроме того, Троянова призвала критикующих политику РФ отечественных знаменитостей быть «добрее» к России и русскому народу.

«Троянова придумала хитрость — она предлагает иноагентам поднатужиться и ... нет, не полюбить Россию. По словам актрисы, это очень трудно. Но хотя бы стать подобрее к нашей с вами стране и к нам. Вот тогда, по мнению, хитрюги, мы сами начнем донатить уехавшим», — пишет aif.ru.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Яна Троянова

Как отреагировали на слова Трояновой в России

Российские пользователи Сети раскритиковали Троянову за слова о возможном возвращении в РФ. Как отмечают некоторые комментаторы, у таких людей, как Троянова, «нет дома».

«У предателей нет дома, они без рода и племени, потому как предали они своих предков», — пишет юзер Ингвар Рамхен в комментариях к соответствующей новости в группе издания «Регнум» в социальной сети «ВКонтакте».

Другие пользователи обратили внимание на заявление Трояновой о «строительстве другой России». Комментаторы иронично подчеркнули, что актриса действительно может пригодиться в строительстве, но только конкретных объектов.

«Пусть приезжает, очень ждем! И ее, и ей подобных. А то „Белкомур“ (планируемая ж/д магистраль, которая напрямую соединит Сибирь и Урал с промышленными предприятиями СЗФО — NEWS.ru) строить нужно, а рук рабочих нет», — отмечает Филипп Вразумов.

«Вернется, будет строить. Куда они денутся, вон рук рабочих не хватает», — соглашается Василий Дробный.

«Как вернется — сразу в стройбригаду ее и восстанавливать города в Новороссии. Вот и построит Россию будущего», — советует Роман Мурашко.

Нашлись и те, кто призвал Троянову строить «Россию будущего» во Франции, где она сейчас находится. По мнению некоторых комментаторов, в этой стране, актриса, по всей видимости, чувствует себя хорошо.

«„Поеду домой“. Вот только где ее дом? Ведь из дома не бегут, при этом обливая его помоями. Похоже, ей во Франции очень хорошо. Вот пусть и отстраивает там „Россию будущего“, а мы будем посмотреть, как это у нее получится», — рассуждает Александра Одинцова.

Многие пользователи высказались категорически против потенциального возвращения актрисы в Россию. По мнению части юзеров, Трояновой было бы логично поехать на Украину, а в РФ ей должно грозить уголовное преследование.

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва» Яна Троянова

«Кому ты нужна? Сиди в своем клоповнике! Свят, свят, свят. Спаси, Боже, Россию от таких строителей!» — считает юзер Игорь, которого цитирует aif.ru.

«На Украине твоя новая родина. Рожденный фигляром строить не может. Не надо себе льстить. По возвращении ее лет на 25 надо посадить», — уверена Оксана.

Где сейчас Троянова

После начала спецоперации Троянова осудила действия российской власти и пропала из медиапространства. Как призналась актриса в интервью блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), на тот момент она была задействована в съемках финального сезона сериала «Ольга», и представители телеканала ТНТ попросили ее не афишировать свою гражданскую позицию.

В день окончания работы на ТНТ Троянова получила шенгенскую визу. Сначала она отправилась в Стамбул, а после переехала жить во Францию. По словам артистки, у нее нет недвижимости за границей. Первое время она жила в Париже, затем в Пюто, а позднее переехала в Версаль.

Недавно Совет Федерации одобрил закон о запрете размещать рекламу у иноагентов, под действие которого попала Троянова.

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