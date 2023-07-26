«У нас гораздо мощнее»: военный эксперт назвал российский аналог HIMARS Военный эксперт Литовкин: ракеты «Калибр» и «Кинжал» гораздо мощнее HIMARS

Фото: МО РФ

На вооружении российской армии есть ракеты «Калибр» и «Кинжал», которые гораздо мощнее применяемых Вооруженными силами Украины HIMARS и Storm Shadow, заявил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. Так он прокомментировал предложение депутата Госдумы Михаила Шеремета создать в стране собственные аналоги западных ракет. Литовкин объяснил эти слова желанием продвинуть идею «какого-нибудь конструкторского бюро».

У нас есть ракеты «Калибр» и Кинжал«, есть несколько других похожих. Я думаю, он [Шеремет] продвигает идею какого-нибудь конструкторского бюро для выделения средств на новую ракету. Здесь возможна логика — то, что у врага, должно быть и у нас. У нас «Кинжал» гораздо мощнее, это гиперзвуковая ракета, а HIMARS и Storm Shadow — дозвуковые, — сказал Литовкин.

Шеремет заявил, что специалисты военно-промышленного комплекса РФ могут скопировать необходимые технологии, изучив трофейные ракеты HIMARS и Storm Shadow. Кроме того, Россия обладает и собственным военным технологическим потенциалом для создания уникальных аналогов.

Как сообщалось ранее, Россия получила возможность изучить секретные технологии НАТО, применяемые при разработке ракет Storm Shadow, благодаря захвату трофейной ракеты. По мнению аналитиков Military Watch Magazine, изучение ракеты позволит разработать меры противодействия потенциальным угрозам со стороны Североатлантического альянса. Кроме того, информация о ракете может быть передана КНДР, Китаю или Белоруссии.