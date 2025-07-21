Россия будет уничтожать британское оружие до его появления на Украине, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя 50-дневную кампанию по усилению военной поддержки Киева. Он добавил, что решение о месте ликвидации на пути следования поставок будет принято верховным командованием.

Лондон продолжил накачку Киева оружием. Storm Shadow уже давно бродит на просторах Украины. В конечном итоге нам надо принимать решение. Может быть, все-таки уничтожать [вооружения] до того, как они появятся на Украине. Чтобы не наши бойцы на поле боя уничтожали, когда оно развернуто в боевые порядки, а когда оружие находится на стадии транспортировки. В какой точке — это уже должно выбирать верховное командование, — сказал Колесник.

Ранее сообщалось, что Великобритания объявит о новой инициативе по усилению военной поддержки Киева. Информацию о 50-дневной кампании озвучил министр обороны страны Джон Хили. По его словам, целью кампании станет увеличение давления на Россию.