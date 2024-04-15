Точная работа расчета ЗРК «Бук-М11» в зоне СВО попала на видео Минобороны России опубликовало видео работы расчета ЗРК «Бук-М1» в зоне СВО

Фото: МО РФ

Минобороны России показало видео работы расчета зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» группировки войск «Восток» в зоне проведения военной операции на Украине. Старший оператор с позывным Змей рассказал, что подразделение обеспечивает надежную защиту от воздушных атак ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Сбивали РСЗО, в частности, «Хаймерсы», сбивали крылатые ракеты, сбивали авиационные бомбы, то есть различные вариации снарядов, различные вариации крылатых ракет. Много очень целей было, — рассказал он.

Минобороны России ранее сообщило, что ВС РФ уничтожили украинский зенитно-ракетный комплекс IRIS-T немецкого производства в зоне военной операции на Украине. Ведомство опубликовало кадры, на которых видно, как после двух точных ударов пусковая установка и радиолокационная станция взлетают на воздух.

До этого российское военное ведомство сообщило, что штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям войск Украины на Авдеевском направлении ракетами С-13 «Тулумбас», предназначенными для поражения особо прочных укрытий и способными пробивать бетонные плиты. Ведомство опубликовало ролик, на котором видно, как пара штурмовиков наносят удар ракетами калибра 122 миллиметра, каждый самолет нес по 10 таких ракет. Военные с дрона зафиксировали, как ракеты кучно легли на позициях ВСУ.