Теракт в «Крокусе»: последние новости 27 марта, сколько жертв, пропавших

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Последствия пожара в «Крокус Сити Холле» в Красногорске

Число жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» возросло. Сколько человек погибло, что известно о пропавших после трагедии, где сидят террористы, напавшие на «Крокус», как идет расследование?

Сколько человек погибло и пострадало при теракте в «Крокусе»

27 марта министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что скончался еще один из пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». По его словам, ранее пациент находился в крайне тяжелом состоянии. Таким образом, число жертв атаки террористов увеличилось до 140.

«К сожалению, один из пострадавших, ранее находившийся в крайне тяжелом состоянии, скончался, врачи сделали все возможное», — сказал министр.

Мурашко также уточнил, что в крайне тяжелом состоянии после теракта остаются четыре человека. Еще 19 пациентов, включая троих детей, находятся в тяжелом состоянии. Как отмечает глава Минздрава, 34 госпитализированных остаются в состоянии средней степени тяжести, при этом 23 пострадавших готовятся к выписке.

В свою очередь МЧС опубликовало список погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», в нем 143 человека.

Ранее Министерство здравоохранения Московской области опубликовало обновленный поименный список пострадавших при теракте в «Крокусе». В перечне значатся 123 человека, в том числе шесть детей.

Согласно последней официальной информации, число пострадавших при теракте в Подмосковье достигло 360 человек. По данным центра медицины катастроф, среди раненых есть 11 детей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сколько человек пропало без вести после теракта в «Крокусе»

В Следственный комитет России после теракта в «Крокусе» поступило 143 заявления о без вести пропавших посетителях, сообщает пресс-служба ведомства. На данный момент опознано 84 тела. Следователи назначили молекулярно-генетические экспертизы для установления личности остальных погибших.

«В Следственный комитет РФ поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких людей в результате террористического акта. На данный момент опознано 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет. В целях установления личностей остальных погибших проводятся молекулярно-генетические экспертизы», — говорится в сообщении СК.

Как продвигается расследование теракта в «Крокусе»

Следствие выясняет, как обвиняемые планировали теракт с помощью интернет-ресурсов, сообщили в СК. Также специалисты изучают информацию, изъятую с различных средств связи, которые использовали террористы. О ходе расследования уголовного дела было доложено главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

Сам председатель ведомства 27 марта прибыл на место теракта в «Крокусе». Бастрыкин провел оперативное совещание и проконтролировал ход расследования уголовного дела.

«Председатель СК России провел оперативное совещание и проконтролировал работу следователей на месте теракта в Красногорске. Главе ведомства доложено о ходе выполнения плана расследования уголовного дела», — отмечается в сообщении.

Криминалисты и следователи продолжают осмотр места трагедии в подмосковном Красногорске. Специалисты проводят исследование территории с использованием новейших криминалистических средств. Кроме этого, сотрудники СКР изучают вопрос обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности в здании «Крокуса».

Фото: СК РФ Александр Бастрыкин

Где сидят террористы из «Крокуса»

Четверых обвиняемых в исполнении теракта в «Крокусе» доставили в следственный изолятор «Лефортово», сообщила 27 марта правозащитница Ева Меркачева. По ее словам, они будут содержаться в СИЗО на особых условиях: их полностью изолируют от других подозреваемых и установят над ними круглосуточное наблюдение.

«Все, кого обвиняют по террористическим статьям, сидят на особых условиях. Их изолируют, как педофилов, в отдельной камере. В последнее время во ФСИН пришли к выводу, что нужно их содержать с осужденными по такой же статье, чтобы не дать им возможность вести пропаганду и вербовку среди сокамерников», — сказала она.

Один из боевиков, которого привезли на заседание суда на носилках, также будет ждать окончания следствия и оглашения приговора в СИЗО. Как подчеркнула Меркачева, в «Лефортово» одна из лучших медицинских частей среди всех следственных изоляторов России.

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