https://static.news.ru/photo/76afb946-d555-11e9-a4bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Температура воздуха в районе главной московской метеостанции на ВДНХ к 13:00 успела достигнуть отметки в 25,6 градуса. По данным Гидрометцентра, в столице побит рекорд 12 сентября 1955 года, когда столбики термометров показывали 25,4 градуса.

Поскольку температура в столичном регионе продолжает расти, не исключено, что будет побит абсолютный температурный рекорд для 12 сентября, установленный в этот день в 1932 году (26,4 градуса), передаёт « Интерфакс ».

Как писал News.ru, 11 сентября температура на московской базовой метеостанции достигла 26,3 градуса. Таким образом был побит рекорд 1972 года, когда воздух прогрелся до 25,6 градуса.