Фото: Сергей Булкин/News.ru

Температура воздуха в районе главной московской метеостанции на ВДНХ к 13:00 успела достигнуть отметки в 25,6 градуса. По данным Гидрометцентра, в столице побит рекорд 12 сентября 1955 года, когда столбики термометров показывали 25,4 градуса.

Поскольку температура в столичном регионе продолжает расти, не исключено, что будет побит абсолютный температурный рекорд для 12 сентября, установленный в этот день в 1932 году (26,4 градуса), передаёт «Интерфакс».

Как писал News.ru, 11 сентября температура на московской базовой метеостанции достигла 26,3 градуса. Таким образом был побит рекорд 1972 года, когда воздух прогрелся до 25,6 градуса.

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