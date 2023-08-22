Суровикина ждет приговор или новая должность: что пишут военкоры 22 августа Военкоры прокомментировали главные новости СВО

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Сергей Суровикин

Военные корреспонденты и блогеры прокомментировали главные события специальной военной операции на Украине. Сладков призвал не соглашаться на перемирие. Поддубный назвал опасность крылатых ракет JASSM. Коц объяснил, почему иностранным журналистам запретили работать на передовой. «Рыбарь» и Колясников прокомментировали информацию об отстранении генерала Сергея Суровикина. Что пишут военкоры 22 августа — в материале NEWS.ru.

Александр Сладков: «Давить врага надо, пока он не затихнет»

Военный корреспондент Александр Сладков назвал два условия, выполнение которых приближает победу в СВО на Украине.

«Если мы выстоим еще полгода, выжав украинских манкуртов Запада до последней капли крови, если выстоит Второй африканский фронт, то можно говорить о запахе Победы. И только бы в нашем высшем разуме не включилось „уважение к повергнутому противнику“. Давить врага надо, пока он не затихнет. Такова необходимость», — полагает журналист.

Евгений Поддубный: «Ракеты JASSM имеют дальность до 1000 километров»

Военный корреспондент Евгений Поддубный напомнил, что крылатые ракеты-невидимки JASSM создавались под самолеты F-16. Киев запросил ракеты в рамках военной помощи от США, их могут использовать для ударов по Крыму.

«Украина в дополнение к истребителям F-16 запросила у США крылатые ракеты класса „воздух— земля“ JASSM. В отличие от ракет Storm Shadow или SCALP, ракеты JASSM совместимы с F-16 и считаются „штатными“. В зависимости от модификации дальность полета JASSM может составлять до 1000 километров», — отмечает Поддубный.

Фото: shutterstock.com JASSM

Александр Коц: «Киев пытается пресечь критику в западной прессе»

Военный корреспондент Александр Коц полагает, что Киев запретил западным журналистам работать на передовой, опасаясь критики из-за неудач в наступлении. Швейцарское издание Temps ранее сообщило, что Генштаб ВСУ ограничил работу корреспондентов рядом с линией боевого соприкосновения по соображениям безопасности.

«Обласканные украинскими властями западные журналисты больше не могут работать на передовой. Киев пытается пресечь вал критики со стороны европейской и американской прессы за неудачное наступление. Выстроив по струнке „домашние“ СМИ, Зеленский пытается контролировать политику иностранных. Одно дело, показывать гостям откровенную инсценировку в Буче. Другое — когда они видят, что происходит на самом деле. Через них это видит и слышит многомиллионная аудитория. А нет журналистов — нет и плохих новостей», — объяснил журналист.

Герман Куликовский: «У Киева один путь — тотальная мобилизация и людские волны»

Военный эксперт Герман Куликовский полагает, что неудачи летней кампании поставили Украину перед выбором — либо планировать долговременный конфликт, либо искать перемирия с Россией и копить силы для решающего удара.

«Несмотря на несколько волн мобилизации, накачку военной техникой, всестороннюю помощь разведкой, летняя кампания своих целей не достигла и теперь стратегию надо переводить либо в долговременный конфликт высокой интенсивности, либо переходить к заморозке. Так как с заморозкой у Запада ничего не получается, то остается один путь — тотальная мобилизация и людские волны. Пока одни заваливают наши позиции, меняя жизни на время, другие собираются в новые корпуса и армии, проходят обучение, накачиваются военной техникой», — пишет Куликовский.

По мнению эксперта, расчет Киева строится на том, что Россия не будет проводить дополнительную мобилизацию. Тогда Украина сможет обеспечить преимущество в живой силе, считает он.

«Если ВСУ и правда начнут ставить под ружье всех подряд, бросая на наши позиции, нам надо будет подумать, как грамотно повысить боевой численный состав нашей армии, подготовить новые части и соединения», — предупредил Куликовский.

Фото: МО Украины Вооружённые силы Украины

Борис Рожин: «Активность России в Африке растет»

Военный аналитик Борис Рожин прокомментировал визит замминистра обороны Юнус-Бека Евкурова в Ливию для встречи с фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

«Благодаря сотрудничеству Ливийской национальной армией у РФ крепкие позиции в Ливии, которые, безусловно, надо развивать, в том числе и в интересах процессов деколонизации Западной Африки. Активность России на африканском направлении продолжает возрастать», — подчеркнул эксперт.

По данным Минобороны, поездка Евкурова в Ливию была подготовлена в ходе международного форума «Армия-2023».

Андрей Руденко: «ВСУ перекинули резервы под Купянск»

Военный репортер Андрей Руденко сделал вывод о переброске резервов ВСУ под Купянск по количеству контратак на этом участке СВО. По данным Минобороны, за прошедшие сутки было отражено пять контратак, в том числе в районе Синьковки.

«Данная сводка говорит о том, что ВСУ перекинули резервы, а главное воюющие подразделения — на Купянское направление, чтобы купировать наше продвижение. Если где-то прибывает, то где-то убывает. Ждем новых продвижений наших военных в тех местах, где враг ослабил свои силы», — написал военкор.

«Рыбарь» назвал Суровикина командиром-символом

Авторы Telegram-канала «Рыбарь» пишут, что сообщение об отстранении генерала Сергея Суровикина от должности главкома ВКС не является новостью — его, по информации авторов сообщения, отстранили сразу после попытки мятежа ЧВК «Вагнер».

«Официальный указ ничего не поменял: Суровикин был отстранен сразу после попытки мятежа. Содержали экс-главкома ВКС России сперва в Лефортово на допросах, а потом в более комфортных условиях. К сожалению, в российских реалиях наверху не очень понимают, что есть командиры-символы. Плохо в данной ситуации , что командиры, пользующиеся поддержкой у военнослужащих, уходят в отставку, их отстраняют или же отправляют в бессрочный отпуск. Исключения бывают. Поэтому отстранение Суровикина — не обязательно приговор, а, возможно, временная мера», — предполагает «Рыбарь». Минобороны эту информацию не комментировало.

Фото: МО РФ Сергей Суровикин Фото: МО РФ Сергей Суровикин Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press Сергей Суровикин и Владимир Путин Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press Сергей Суровикин и Владимир Путин Фото: MOD Russia/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: MOD Russia/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: mod_russia/Twitter.com/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: mod_russia/Twitter.com/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Сергей Суровикин и Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Сергей Суровикин и Владимир Путин Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press Сергей Суровикин и Сергей Шойгу Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press Сергей Суровикин и Сергей Шойгу Фото: МО РФ Сергей Суровикин и Сергей Шойгу Фото: МО РФ Сергей Суровикин и Сергей Шойгу Фото: MOD Russia/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: MOD Russia/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: МО РФ Сергей Суровикин Фото: МО РФ Сергей Суровикин Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: MOD Russia/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: MOD Russia/Global Look Press Сергей Суровикин

Сергей Колясников: «Ситуация с Суровикиным скоро разрешится»

Военный корреспондент Сергей Колясников полагает, что ситуация с генералом Сергеем Суровикиным скоро разрешится. Одним из возможных исходов может стать назначение генерала на новую должность.

«Пишут, что генерал Сергей Владимирович Суровикин больше не возглавляет ВКС РФ, с должности снят. <...> Так понимаю, скоро все окончательно разрешится. Будет или нет назначение на другую должность — пока неясно», — ожидает Колясников.

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