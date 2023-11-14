Начальника полиции Выборга отправили в СИЗО по делу о взятке

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Суд избрал обвиняемому во взятке начальнику УМВД России по Выборгскому району Ленобласти меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в региональном СУ СК РФ. Во время обысков на рабочем месте и дома у обвиняемого нашли и изъяли более 1 млн рублей и более $2000.

По ходатайству органов следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Следствие установило причастность обвиняемого к получению систематических взяток на протяжении двух лет, за вознаграждение он покровительствовал лицам, которые незаконно совершали порубку и хищение древесины. По предварительным данным, общая сумма взяток превысила 8 млн рублей.

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области начальнику УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), — уточнили в следкоме.

Правоохранители продолжают проводить необходимые следственные действия, чтобы установить все детали произошедшего, а также другие эпизоды преступной деятельности подозреваемого. Сейчас задержанный находится в СИЗО.

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