SHOT: ФСБ проводит обыски у ушедшего в отставку главы правительства Самары

Фото: samregion.ru

Виктор Кудряшов

Telegram-канал SHOT сообщает, что Федеральная служба безопасности начала обыски у ушедшего 14 ноября в отставку врио председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова. По данным канала, следственные мероприятия проходят по месту жительства чиновника.

По информации SHOT, следствие считает, что Кудряшов вместе с неназванным коллегой перевел 194 млн рублей компании «Волгатрансстрой-проект» на строительство станции метро. Канал пишет, что потом стройку отменили из-за слишком маленького расстояния между станциями. SHOT уточнил, что 14 ноября Кудряшов внезапно объявил о своей отставке по причине здоровья.



Источники канала сообщили, что в отношении чиновника следствие возбудило уголовное дело по статье о превышении полномочий. Авторы SHOT добавили, что Кудряшову может грозить до 10 лет тюремного заключения. Канал также отметил, что в 2019 году чиновник получил должность первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области.

Ранее издание «Блокнот Ростов» со ссылкой на источник сообщил о задержании главы Кагальницкого района Ростовской области Вадима Сидорова. По информации издания, чиновника подозревают в получении взятки, по месту жительства подозреваемого и в его офисе прошли обыски. Портал заявлял, что главу администрации района подозревают в получении крупной взятки в размере 176 тысяч рублей от предпринимателя, которому было обещано покровительство за вознаграждение.