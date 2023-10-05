«Стыдливые ромбики»: военкор об отсутствии крестов на гербе Новгорода Котенок: крест с герба Новгорода сняли, чтобы не обижать мигрантов

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/Global Look Press

Военкор Юрий Котенок в Telegram заявил, что отсутствие креста на гербе Великого Новгорода, связано с желание не «обидеть мигрантов». Котенок также отметил, что крест отсутствует на гербе России на сайте Кремля и на эмблеме мероприятия «Московские мастера». Котенок подчеркнул, что изображение креста раздражает только «самых отбитых и радикализированных, исповедующих ваххабизм и помешанных на русофобии».

Во всех случаях чего-то не хватает. Крестов. Вместо них — стыдливые ромбики. Видимо, чтобы не обижать мигрантов, которых миллионами завозят в страну. Причем большинство мигрантов кресты никак и не задевали. Задевали только самых отбитых и радикализированных, исповедующих ваххабизм и помешанных на русофобии. Вот им и решили превентивно «подлизнуть», — написал он.

4 октября новгородцы заметили, что на новом символе области больше нет крестов, хотя они были на изначальной версии изображения, победившего в конкурсе. В правительстве региона объяснили, что презентовали пока только концепцию символа, окончательный вариант еще не готов, пообещав учесть все пожелания новгородцев.

Замруководителя Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский считает, что крест с эмблемы Великого Новгорода исчез, поскольку этот символ не соответствовал всей палитре религиозных убеждений. Он заявил, что геральдические символы и монументы создаются по маркетинговым стратегиям.