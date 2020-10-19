Стратегию развития России могут изменить из-за пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Совет безопасности России предложил внести изменения в стратегические документы страны в связи с пандемией коронавируса и возможными угрозами в области биологической безопасности.

Научный совет при Совете безопасности предложил внести в основополагающие документы <...> изменения, касающиеся источников угроз биологической безопасности, связанных с распространением новых вирусных инфекций, в том числе созданием искусственных вирусов, — цитирует «Интерфакс» заявление пресс-службы Совбеза.

На заседании совета отмечалось, что пандемия коронавируса, а также вынужденные меры по сдерживанию распространения инфекции обнажают серьёзные проблемы в разных сферах жизнедеятельности государства и общества.

Совет безопасности России рекомендовал дальнейшее развитие системы правовых, медико-биологических, санитарно-эпидемиологических, административно-организационных, коммуникационных, информационных мер, направленных на защиту населения от опасных инфекций.

Также эксперты предложили разработать дополнительные меры по противодействию угрозам, связанным с возможностью совершения террористических актов с использованием патогенных биологических агентов.

Ранее стало известно, что Россия занимает 105-е место в мире по уровню смертности от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила заместитель главы Роспотребнадзора Елена Ежлова. Она добавила, что, несмотря на рост ежедневного числа регистрируемых случаев, РФ находится на 43 месте по уровню заболеваемости на 100 тысяч населения.

19 октября Ежлова выступила на конференции «Современная иммунопрофилактика: вызовы, возможности, перспективы». Она представила доклад совместно с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой, писал NEWS.ru.