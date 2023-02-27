Американский мастер айкидо получил орден по указу Путина Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Стивен Сигал

Президент России Владимир Путин наградил американского актера, мастера айкидо Стивена Сигала орденом Дружбы, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Награда присуждена за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

За большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества наградить орденом Дружбы Сигала Стивена Фредерика, — говорится в указе.

В августе прошлого года зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко поддержала идею Сигала снять документальный фильм о событиях в Донбассе. По ее словам, депутаты с радостью окажут помощь картине. Режиссер также может получить финансовую поддержку от государства, если он подаст заявку в Минкульт и Фонд кино.

Летом 2022 года Сигал посетил Донбасс. Он побывал в СИЗО в Еленовке, по которому был нанесен ракетный удар, и пообщался с украинскими военнопленными. Тогда глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что режиссер будет снимать документальный фильм о событиях в ДНР и ЛНР.