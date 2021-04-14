Старейшая белая медведица умерла в Ленинградском зоопарке

https://static.news.ru/photo/dcfa39c0-9d3f-11eb-a802-96000091f725_660.jpg Фото: spbzoo.ru

В Ленинградском зоопарке умерла одна из старейших в мире белых медведиц Услада, которой было 33 года. Об этом сообщает учреждение на странице в соцсети «ВКонтакте».

С грустью сообщаем, что 13 апреля скончалась белая медведица Услада. Она прожила долгую жизнь в окружении любящих её людей — в прошлом году ей исполнилось 33 года (средняя продолжительность жизни этих хищников в зоопарках составляет около 25 лет). Услада была одним из старейших белых медведей в мире, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в зоопарке Услада прожила почти 28 лет. Она родилась в Казанском зооботаническом саду, а через шесть лет переехала в Санкт-Петербург. Услада стала матерью 16 медвежатам, которые сейчас живут в зоопарках Чехии, Китая, Японии, Канады и Австралии.

Несмотря на свой почтенный возраст, Услада оставалась активной до последних дней жизни. Она сохранила свою красоту и интеллект. Сотрудники зоопарка делали все, чтобы её жизнь была счастливой. Услада была настоящим символом Ленинградского зоопарка, — рассказали в зоопарке.

Как сообщал NEWS.ru, Минприроды планирует запретить россиянам содержать диких животных в квартирах и частных домах. Но при этом разрешить держать зверей для реабилитации, лечения, в учебных, научных и культурно-просветительских целях только в питомниках, приютах и научных организациях. Также такое право могут получить индивидуальные предприниматели и иные юридические лица. В настоящее время законопроект проходит антикоррупционную экспертизу и ещё не внесён в Госдуму.