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28 июля 2025 в 18:13

Стало известно, сколько уголовных дел возбудила ФТС в 2025 году

В 2025 году ФТС России возбудила 1163 уголовных дела

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Федеральная таможенная служба России за первое полугодие 2025 года возбудила 1163 уголовных дела, выяснил NEWS.ru. По данным ФТС, производства завели в рамках реализации задач по выявлению и предотвращению угроз экономической безопасности страны.

Из них наибольшее количество – 575 – по фактам контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов, сильнодействующих веществ (ст. 226.1 УК РФ), — говорится в материале ведомства.

Выяснилось, что большое количество уголовных дел возбуждалось в связи с уклонением от уплаты таможенных платежей и совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Предметами преступлений, в основном, были лес и лесоматериалы, наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества. В этот перечень вошли также средства наземного транспорта, иностранная и российская валюта, товары народного потребления.

По линии административного производства (АП) возбуждено 87 976 дел, 43,9% из которых приходится на юридических лиц (38 671). Наибольшее количество дел – 54 456 – заведено за нарушение таможенных правил, из них 36 857 дел по контрабандообразующим составам. Здесь предметами правонарушений чаще всего становились валюта, табачные изделия, продукция растительного происхождения, древесина и изделия из нее, легковые автомобили и алкогольная продукция. На фоне дел об АП насчитывается штрафов на сумму 1,35 млрд рублей. В уполномоченные органы передано имущество на сумму более 3,5 млрд рублей.

Ранее в ФТС призвали россиян быть осторожнее с ввозом личных автомобилей. В ведомстве уточнили, что мошенники регистрируют фиктивное юрлицо, чтобы обмануть граждан.

ФТС
уголовные дела
контрабанда
поддельные документы
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