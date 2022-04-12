Стало известно, сколько российских компаний закрылись из-за санкций

Только 1% российских предпринимателей закрыли свои компании на фоне западных санкций, заявил руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей, советник бизнес-омбудсмена Бориса Титова Антон Свириденко, пишет ТАСС. По его мнению, работать с субъектами малого и среднего бизнеса необходимо не только точечно, но и системно, чтобы процент бизнеса, ушедшего с рынка, оставался низким.

По данным наших опросов, свой бизнес в связи с санкциями закрыли только 1% опрошенных, — сказал он.

Свириденко добавил, что расширение критериев МСП по выручке, создание более комфортных налоговых режимов, а также снижение страховых взносов со всей базы зарплат являются крайне актуальными мерами для поддержки предпринимателей на сегодняшний день.

В конце марта Федеральная налоговая служба (ФНС) приняла ряд мер для поддержки бизнеса и граждан. Как сообщил глава ведомства Даниил Егоров, одной из таких мер стал мораторий на банкротство предприятий. Кроме того, до 1 июня приостановлена заморозка счетов при взыскании денег с должников, а также приостановлены проверки операций валютного контроля, которые теперь будут проходить только на основании указов президента.