Стало известно, почему Россия не сбивает дроны НАТО у границ Крыма Военный летчик Попов: Россия не сбивает дроны НАТО у границ Крыма из-за ООН

Фото: Eric Lalmand/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

БПЛА RQ-4B Global Hawk

Если Россия начнет сбивать дроны НАТО, которые кружат рядом с Крымским полуостровом, ООН может признать это нарушением международного права, сказал в беседе с NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов. Он напомнил, что организация до сих пор официально не признала Крым территорией РФ, даже несмотря на проведенный там референдум.

Мы сделали заявку, чтобы восстановить свои права на государственную границу, воздушное пространство и морские территории. Но этот район до сих пор не утвержден в ООН. В организации есть комитет, который занимается этим вопросом. Они под разными предлогами, хотя уже 10 лет прошло, не утверждают наши границы в Крыму, но и не отказывают нам в заявках. Поэтому на полуострове сложилось очень сложное положение, — заметил он.

По мнению летчика, именно по этой причине российские самолеты не сбивают беспилотники у границ полуострова, но отгоняют их за пределы воздушного пространства.

Мы не можем их сбить, поэтому только вытесняем их, — высказал мнение Попов.

24 июня стало известно, что в акватории Черного моря произошел инцидент с американским разведывательным БПЛА RQ-4B Global Hawk. По версии военного эксперта Алексея Живова, дрон мог помогать наведению ракет ATACMS во время обстрела ВСУ Севастополя днем ранее. Согласно информации Telegram-канала Fighterbomber, когда БПЛА вел разведку у черноморского побережья в районе Крыма 23 июня, рядом с ним на очень большой скорости пролетел российский МиГ-31. По неподтвержденным данным, в результате возникшей турбулентности дрон потерял высоту и был вынужден покинуть район дежурства.