Стало известно об ударе ВС России по украинскому военному аэродрому Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по военному аэродрому ВСУ в Староконстантинове

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости со ссылкой на своих коллег, что военнослужащие Вооруженных сил России ударили в районе военного аэродрома в пригороде Староконстантинова в Хмельницкой области Украины. По его словам, там прогремел мощный взрыв. Министерство обороны России не комментировало данную информацию.

В Староконстантинове в направлении аэродрома прилет, был очень мощный взрыв, — заявил собеседник агентства.

Лебедев добавил, что российские войска регулярно бьют по аэродрому в Староконстантинове, поскольку там готовятся принять американские истребители F-16. По его словам, там расположены бомбовый склад, полигон, железобетонный и асфальтовый заводы, склады облпотребсоюза и электроподстанция. Подпольщик отметил, что ВС РФ также ударили по пригороду Харькова. Минобороны РФ данную информацию также не комментировало.

Ранее Лебедев сообщил о еще одном ударе российских войск в районе военного аэродрома ВСУ в Хмельницкой области в ночь на 16 апреля. Он утверждал, что там проходят обучение украинские пилоты, они проживают в казармах. Минобороны РФ эту информацию также не комментировало.

Д этого украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской области. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе объявлена воздушная тревога.