Стало известно, когда первый российский космонавт высадится на Луне Конструктор Соловьев допустил высадку первого россиянина на Луне к 2040 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый российский космонавт может высадиться на Луне в период с 2031 по 2040 год, заявил генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам «Энергия» Владимир Соловьев. Как сообщает РИА Новости, в ходе своего выступления на конференции «Пилотируемые полеты в космос» Соловьев представил дорожную карту, на которой обозначены примерные даты создания лунных модулей и высадки первых россиян на спутнике Земли.

Соловьев подчеркивает, что российские космонавты не ограничатся одной лишь высадкой на Луне. В дорожной карте предусмотрены сроки строительства первой лунной базы, а также создание нового оборудования для добычи и использования кислорода. После 2050 года планируется начать использовать Луну для освоения дальнего космоса. В частности, на спутнике планируется построить комплексы производства и хранения топлива, средства орбитальной сборки и дозаправки, комплекс добычи редких ресурсов.

Как сообщалось ранее, ученым удалось установить реальный возраст Луны с помощью изучения лунного грунта. Выяснилось, что естественный спутник Земли образовался примерно 4,46 млрд лет назад, то есть его возраст на 40 млн лет старше, чем предполагалось изначально.