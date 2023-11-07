Ученые узнали реальный возраст Луны LIFE.ru: Луна образовалась около 5 млрд лет назад

Фото: Global Look Press

Ученые при помощи современных технологий исследовали лунный грунт, который добыли астронавты корабля «Аполлон-17» в 1972 году, и узнали ее реальный возраст. Лунные кристаллы подвергли атомно-зондовой томографии. Ученым удалось установить, что естественный спутник Земли на самом деле образовался около 4,46 млрд лет назад: Луна оказалась примерно на 40 млн лет старше, чем предполагалось изначально, пишет LIFE.ru.

Как уточняет издание, такие данные позволили сделать вывод и о возрасте Земли. Самой Солнечной системе и планете примерно 4,57 млрд лет. Луна при этом появилась через 110 млн лет после возникновения Земли. Получается, что естественный спутник планеты появился практически с самого начала ее существования.

По основной версии, Луна появилась из-за столкновения Земли с неизвестной планетой. Такое было возможно, так как в начале формирования Солнечной системы орбиты планет были нестабильны. Благодаря появлению естественного спутника климат был стабилизирован и живые организмы могли адаптироваться. Кроме того, Луна замедлила вращение Земли, из-за чего сутки стали дольше и появилось больше времени для фотосинтеза.

Генеральный директор Центра Келдыша Владимир Кошлаков ранее заявил о подготовке эксперимента по отправке космического аппарата за пределы Солнечной системы. По его словам, для этих целей будет использоваться самый мощный на сегодняшний день плазменный двигатель.