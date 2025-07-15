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15 июля 2025 в 14:33

Стало известно, какие ракеты ВСУ могут долететь до Москвы

Военэксперт Дандыкин: крылатые ракеты ВСУ могли бы долететь до Москвы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что крылатые ракеты ВСУ для самолетов могли бы долететь до Москвы и Санкт-Петербурга, так как могут преодолевать расстояние порядка 1000 км. В разговоре с NEWS.ru он призвал не бояться, потому что российские системы ПВО успешно справляются с задачами.

Речь идет о крылатых ракетах для самолетов. Это серьезные ракеты дальностью от 370 километров до тысячи. Они могли бы долететь и до Москвы, и до Санкт-Петербурга. Идет эскалация конфликта, но мы, безусловно, справимся. Мы сейчас бьем целенаправленно по аэродромам, по авиации, наша противовоздушная оборона работает. Запугать нас не удастся, — сказал Дандыкин.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что за минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили 103 беспилотника Вооруженных сил Украины. Все дроны были самолетного типа. Кроме того, противник пытался атаковать территорию России управляемыми авиационными бомбами и снарядами системы залпового огня HIMARS.

ВСУ
ракеты
Москва
Санкт-Петербург
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
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