Стало известно, как теракт в Дагестане повлияет на внутренний туризм Глава Союза турагентств Голов: теракт в Дагестане негативно повлияет на туризм

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Теракт в Дагестане негативно повлияет на внутренний туризм, считает президент Союза турагентств Сергей Голов. Как он отметил в беседе с «360», на туризм также повлияют недавние атаки на Крым со стороны ВСУ.

Естественно, это имеет отрицательный эффект. Тут нужно надеяться на то, что мы справимся. Самое главное — не поддаваться панике. Это единственное, чего добиваются те, кто делает эти гадости. Какие-то корректировки возможны у людей в планах на отдых, но не более того, — объяснил эксперт.

Голов отметил, что возвраты путевок зависят от туроператоров и перевозчиков. Скорее всего, деньги не удастся вернуть сразу, поскольку подобного рода ситуации нигде не зарегламентированы. Кроме того, возврат средств будет возможен только в ограниченном количестве, заключил турэксперт.

Ранее депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев заявил, что нужно восстановить разрушенные в ходе теракта храмы и синагоги в Дагестане. Он отметил, что также нужно оказать помощь семьям, где погибли люди. Парламентарий отметил, что сейчас специализированные службы должны не только проанализировать все произошедшее, но и заняться глубоким изучением того, кто и с кем общался.