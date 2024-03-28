Стало известно, как перехват уникального крыла-камикадзе ВСУ поможет ВС РФ Полковник Матвийчук: перехват крыла-камикадзе ВСУ будет полезен для ВС РФ

Фото: МО Украины

Российские инженеры смогут изучить уникальное крыло-камикадзе, ранее перехваченное над территорией ЛНР, заявил в беседе с Lenta.ru военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, в будущем это поможет ограничить работу соответствующих аппаратов. Объясняя кустарный способ изготовления этого крыла, эксперт заявил, что причиной являются проблемы с финансированием ВСУ.

Крыло это состоит из полипропилена и пластика. Поэтому радиолокационной станции его тяжело увидеть. Нам получение крыла-камикадзе поможет. Дело в том, что в любом случае какие-то электронные металлические наполнения в этом изобретении есть. Конечно же, наши инженеры подумают, как сделать так, чтобы они не работали, когда будут подлетать к нашему переднему краю обороны, — рассказал Матвийчук.

О перехвате уникального крыла-камикадзе ВСУ сообщалось 28 марта. Известно, что для навигации аппарат использовал американский датчик GPS, а в качестве поражающих элементов беспилотник переносил пластит.

До этого расчеты FPV-дронов группировки «Днепр» уничтожили три опорных пункта ВСУ в районе Работино Запорожской области. В Минобороны сообщили, что также ликвидированы две единицы бронированной техники противника.