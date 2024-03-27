Российские FPV-дроны уничтожили три опорника ВСУ под Работино МО: FPV-дроны ВС РФ уничтожили три опорных пункта ВСУ в районе Работино

Фото: МО Украины

Расчеты FPV-дронов группировки «Днепр» уничтожили три опорных пункта ВСУ в районе Работино Запорожской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Там отметили, что также ликвидированы две единицы бронированной техники противника.

В Запорожской области расчеты дронов-камикадзе 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Днепр» уничтожили три опорных пункта и две единицы бронированной техники противника в районе населенного пункта Работино, — говорится в сообщении.

Уточняется, что ВСУ используют системы радиоэлектронной борьбы. Однако российские операторы находят возможности и продолжают уничтожать врага, констатировали в ведомстве.

Ранее российскими силами противовоздушной обороны были перехвачены два беспилотника Вооруженных сил Украины. В Минобороны уточнили, что летательные аппараты перехватили над Белгородской областью. Губернатор региона Вячеслав Гладков тем временем рассказал, что украинские военные обстреляли село Вязовое в Краснояружском районе Белгородской области, в двух домах выбиты стекла. По его словам, на месте прилетов работали экстренные службы.

До этого снайперские пары Ивановского соединения ВДВ сорвали ротацию подразделений ВСУ к северу от Артемовска, уничтожив взвод противника. Пресс-служба МО добавила, что среди ликвидированных целей — украинский снайпер.