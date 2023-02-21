Стало известно, что Зюганов записывал в блокнот во время выступления Путина Пресс-служба КПРФ: Зюганов во время выступления Путина записывал тезисы для анализа

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов после ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию РФ в Гостином Дворе

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию записывал в блокнот тезисы выступления, рассказал NEWS.ru пресс-секретарь партии Александр Ющенко. Он отметил, что Зюганов на всех конференциях и мероприятиях записывает услышанное в блокнот для последующего анализа.

Кто давно работает с Геннадием Андреевичем, тот знает, что он всегда записывает в блокноты. Неоднократно его показывали на выступлениях президента и на всех конференциях. Более того, даже снимался фильм «История в блокнотах». Он всегда и везде конспектирует, тем более на послании президента. Тезисы, которые он конспектировал, входят в анализ выступления, — сообщил Ющенко.

Фото: kremlin.ru Геннадий Зюганов

По словам пресс-секретаря, Зюганов положительно оценил обращение президента и добавил, что послание соответствовало вызовам Запада в отношении России. Глава партии также одобрил предложения о введении соцгарантий военным и переоценке системы образования.

Социальные гарантии военнослужащим были одним из пунктов его встречи с президентом. Эти термины были сегодня ярко представлены. И самое основное — переоценка системы образования, чтобы взять все лучшее из советской системы. Есть повод надеяться, что будущие поколения имеют определенные перспективы развития для творческой личности. Не обойдена вниманием и приостановка ДСНВ, что является принуждением американцев выполнять задачи по этому договору, — подчеркнул представитель КПРФ.

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости вернуться к традиционной системе подготовки специалистов с высшим образованием. Он уточнил, что срок обучения составит от четырех до шести лет.

Путин также объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. При этом он отметил, что речь идет именно о приостановке участия, а не о выходе из договора. По словам главы РФ, для возврата к диалогу потребуются разъяснения о военных намерениях Парижа и Лондона.