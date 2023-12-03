Путин планирует посетить один из регионов России на следующей неделе

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе приедет в один из регионов России, следует из программы «Москва. Кремль. Путин», кадры которой в Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин. Кроме того, в видеофрагменте отмечается, что глава государства планирует принять участие в заседании Совета по правам человека и в мероприятии в честь Дня Героев Отечества.

Также в ближайшие дни запланированы международные контакты, — добавили в программе.

До этого появилась информация, что Владимир Путин может посетить выставку-форум «Россия» на ВДНХ в первых числах декабря. Об этом рассказали четыре источника, близких к администрации главы государства. По их словам, на мероприятии в начале месяца будут вручать награды добровольцам и волонтерам, а Путин еще ни разу не пропускал такое событие.

Награды будут вручать в рамках форума «Мы вместе», который состоится с 4 по 8 декабря, а День добровольца отмечается 5 декабря. Исходя из этого, источники допустили, что президент России именно в эти числа посетит выставку.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер проведет прямую линию 14 декабря. По его словам, в этот же день состоится ежегодная большая пресс-конференция.