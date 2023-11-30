Стала известна дата прямой линии Путина Путин проведет прямую линию и ежегодную большую пресс-конференцию 14 декабря

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 14 декабря проведет прямую линию, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, в этот же день состоится ежегодная большая пресс-конференция.

Путин 14 декабря подведет итоги года в формате совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции, — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства до этого отмечал, что прямая линия и большая пресс-конференция президента в этом году будут объединены в один формат. Тогда же он заявил, что мероприятие пройдет до конца 2023 года. Однако раскрывать точные сроки его проведения он тогда не стал. Однако в СМИ просочилась информация, что мероприятие может состояться 14 декабря. Эта дата в Кремле рассматривается в качестве основной.

О своих вопросах президенту ранее рассказал NEWS.ru заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО Юрий Вяземский. Ему интересно, как главе государства удается выдержать удары, «которые на него сыплются», и откуда у него на это берутся силы. Помимо прочего, он отметил, что пожелал бы российскому президенту терпения, сил и любви.