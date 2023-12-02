Стало известно, когда Путин может посетить выставку «Россия» «Ведомости»: Путин может посетить выставку-форум «Россия» в начале декабря

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин может посетить выставку-форум «Россия» на ВДНХ в первых числах декабря, сообщили «Ведомостям» четыре источника, близких к администрации главы государства. По их словам, на мероприятии в начале месяца будут вручать награды добровольцам и волонтерам, а Путин еще ни разу не пропускал такое событие.

Награды будут вручать в рамках форума «Мы вместе», который состоится с 4 по 8 декабря, а День добровольца отмечается 5 декабря. Исходя из этого, источники допустили, что президент России именно в эти числа посетит выставку.

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев рассказал, что в эту неделю одной из главных тем выставки будет поддержка ветеранов спецоперации и их семей. В рамках форума будут представлены лучшие региональные практики по помощи и адаптации участников боевых действий, уточнил депутат.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин обязательно побывает на выставке. Также, по его словам, форум непременно посетит все руководство страны. Песков отметил, что организаторы мероприятия проделали титаническую работу по техническому исполнению и полету мысли. Поэтому, добавил Песков, и президент, и все высокопоставленные лица непременно посмотрят на результат этого труда.