Стало известно, будут ли в России погромы из-за ситуации с мигрантами Полковник Иванников: вероятность погрома мигрантов в России исключена

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вероятность погромов из-за ситуации с мигрантами в России исключена, так как неотвратимость наказания за такие действия известна всем, заявил NEWS.ru подполковник запаса МВД Олег Иванников. Он подчеркнул, что «горячие головы», которые сейчас призывают к организации таких погромов, как правило, находятся за пределами РФ. По его словам, никто из россиян осознанно не готов пойти на это преступление, так как наказание будет достаточно строгим.

Я бы не стал излишне драматизировать ситуацию. В России традиционно с уважением относятся ко всем национальностям, а тем более к трудовым мигрантам, которые приезжают учиться, зарабатывать, воспитывать своих детей, но никак не совершать террористические акты. Враги России, пользуясь ситуацией, пытаются нагнетать ее еще больше и создавать в обществе атмосферу псевдонетерпимости, чего на самом деле в России нет и никогда не было, — заявил Иванников.

Подполковник в запасе также объяснил необходимость крепких и тесных взаимоотношений с мигрантами из Средней Азии. По его словам, с этими странами Россия должна налаживать отношения в ближайшее время.

Эти страны — самые близкие соседи России. В дальнейшем, на перспективу 5-10 лет нас будут связывать еще более тесные отношения, чем сейчас. Это бывшие граждане Российской Империи и СССР, поэтому мы не имеем права воспринимать их как чужих, это в любом случае близкие нам люди, — сказал Иванников.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном русском народном соборе заявил, что огромное конкурентное преимущество России заключается как раз в многообразии культур, традиций и обычаев. Он рассказал, что в стране с уважением относятся к представителям любых конфессий, в том числе мусульманам и иудеям. При этом тех, кто пытается посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, президент назвал предателями.