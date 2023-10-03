Стали известны последние слова Ельцина из письма Руцкому Александр Руцкой: Ельцин попросил у меня прощения в прощальном письме

Фото: Alexandr Yakovlev/Russian Look/Global Look Press

Борис Ельцин

В прощальном письме экс-президент России Борис Ельцин попросил прощения у бывшего вице-президента Александра Руцкого за события октября 1993 года и признал его правоту. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал сам Руцкой. Он отметил, что, несмотря на разницу взглядов, пришел проститься с Ельциным в храм Христа Спасителя, так как является православным человеком.

После ухода Ельцина с должности главы государства я получил письмо из администрации президента. Подпись его [Бориса Ельцина] я хорошо знаю. Он написал, что, «к глубокому сожалению, вы, Александр Владимирович, оказались правы в том, чем все это [события октября 1993 года] закончится». Добавил, что никогда не сомневался в моей порядочности и честности, пожелал всего доброго, — вспомнил Александр Руцкой.

Он процитировал последние слова из прощального письма Ельцина: «Если можете, простите меня».

Когда Ельцин умер, я пошел в храм Христа Спасителя попрощаться с ним, положил цветы — я же православный человек. Для многих это был шок, — добавил бывший вице-президент России.

Ранее Александр Руцкой рассказал, что число погибших в результате событий 3 и 4 октября 1993 года, по его информации, составляет порядка 1300 человек. Он отметил, что жертв вывозили от здания Верховного Совета по Москве-реке, и крематории работали неделю без остановок.