Стали известны детали визита Путина в Китай Посол КНР: Путин и Си Цзиньпин в Китае обсудят важные стратегические вопросы

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Владимир Путин, Си Цзиньпин

Главными темами обсуждения в ходе визита президента России Владимира Путина в Китай будут важные стратегические вопросы, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, передает ТАСС. Также стороны затронут ситуацию на Украине.

На встрече на высшем уровне наши лидеры будут обсуждать все актуальные и самые важные вопросы и двустороннего сотрудничества, и нашего стратегического взаимодействия на международной арене. Это очень важно, — сказал Ханьхуэй.

Ранее Путин на встрече с главой МИД Китая Ван И сообщил, что принял приглашение лидера страны Си Цзиньпина посетить КНР. Глава российского государства примет участие в форуме «Один пояс — один путь» в октябре.

Вице-президент Центра политических технологий политолог Алексей Макаркин предположил, что на предстоящей встрече в первую очередь будут обсуждаться экономические и политические вопросы. По его словам, экономики двух стран сейчас максимально сблизились между собой и это сотрудничество продолжит развиваться. По его словам, Китай заинтересован в максимально открытой экономике и глобальном мире, большое внимание на переговорах будет уделяться совместным проектам в сфере экономики, программе форума «Один пояс — один путь».